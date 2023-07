Jeff Bezose arendatud raketimootor lendas katsetustel tükkideks - kas nüüd on kosmoseambitsioonidel kriips peal?

Jeff Bezose ettevõtte Blue Origin poolt arendatud raketimootor BE-4 plahvatas katsetuse ajal. The Telegraphi teatel toimus plahvatus 10 sekundit pärast mootori käivitamist. Intsidendis keegi viga ei saanud. Ettevõte teatas, et on tuvastanud plahvatuse põhjuse ja tegeleb juba probleemide kõrvaldamisega. Blue Origin arendab raketimootorit Boeingu ja Lockheed Martini ühisettevõtte ULA tellimusel.