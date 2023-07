Uus trend: linnud hakkasid lindude tõrjumiseks mõeldud kiipidest pesasid ehitama

Bioloog Auke-Florian Hiemstra Naturalise bioloogilise mitmekesisuse keskusest ütles, et harakad kasutasid kiipe samamoodi nagu inimesed – et hoida teisi linde oma pesadest eemal. „See kõlab tõesti naljana. Isegi mulle kui pesauurijale näivad need olevat kõige pöörasemad linnupesad, mida ma elus näinud olen,“ rääkis Hiemstra.