FOTO | James Webbi teleskoop tegi Päikese-sarnaste tähtede sünnist unikaalse ülesvõtte

NASA avaldas James Webbi kosmoseteleskoobi saadetud ülesvõtte, millel on näha tähtede sündi punase gaasi ja tähetolmu pilvede taustal. Pildil on tähtede tekke keskuseks olev Rho Ophiuchi pilvekompleks, mis asub Maast 390 valgusaasta kaugusel. Selle pildi abil saavad astronoomid seda kosmoseosa paremini uurida, teatas NASA avalduses. „Ro Ophiuchist tehtud pilt võimaldab meil näha lühikest perioodi tähe elutsüklist suure resolutsiooniga,“ kommenteeris astronoom Klaus Pontoppidan, kes töötab James Webbi projekti juures.

Mõnel tähel on ringikujuliste ketaste varjud, mis on märk sellest, et nende ümber võivad tekkida ühtlasi ka uued planeedid. „See juhtub siis, kui täht murrab läbi algsest tolmukoorest ja paiskab kosmosesse omapoolse tolmujoa, nagu laps, kes sirutab esimest korda käe maailmale,“ võrdles NASA.