„Lääs ei lase hävitada olulisi sildu ega juhtimispunkte Krimmis.“ Ekspert selgitab, miks Ukraina pealetung ei edene

Täpset kuupäeva, mida võiks pidada Ukraina pealetungi alguseks, pole. Aktiivne pealetung rindel algas 5. juunil. 8. juunil ilmusid internetti kaadrid, mis näitasid esimesi purustatud tanke Leopard 2 ja lahingumasinaid Bradley. Putin teatas Ukraina pealetungi algusest 9. juunil. Igatahes võib öelda, et aktiivne lahingutegevus on kestnud veidi enam kui kuu. Ukraina kindralstaabi teatel on Ukrainal õnnestunud selle aja jooksul vabastada ligi paarsada ruutkilomeetrit. Seda peamiselt Melitopoli ja Berdjanski suunal, kus Ukraina armee on oma kontrolli alla saanud üheksa asulat, ent edu on olnud ka Bahmuti linna ümbruses.