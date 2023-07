Astronoomid avastasid pentsiku „peegelplaneedi“, mida ei tohiks nende sõnul olemas olla

Teadlased leidsid ülikuuma eksoplaneedi, millest metalliauru pilved teevad teadaolevatest kõige säravama objekti kosmoses. Uuringu kohaselt peegeldab planeet LTT9779 b 80% sellele langevast valgusest – rohkem kui Veenus, mis on öise taeva eredaim objekt, vahendab Independent. „See on planeet, mida ei tohiks olemas olla. Me prognoosime, et selle täht hävitab selle atmosfääri, jättes maha vaid kivise pinnase,“ kommenteeris uurimuse kaasautor Vivien Parmentier.

Teadlased märkisid, et tähele nii lähedal olles on seal atmosfääri temperatuur 2000° C, mis muudab selle isegi metalli- või klaasipilvede jaoks liiga kuumaks. Kuumuse tõttu moodustuvad metallipilved, sest planeedi atmosfäär on silikaadi ja metalliaurudest üleküllastunud. Astronoomid märkisid ka, et see planeet on Maast umbes 4,7 korda suurem (enam-vähem võrdne Neptuuniga) ja üks aasta kestab seal vaid 19 tundi. Samas võivad metallpilved hoida seda kummalist planeeti „elus“. „Pilved peegeldavad valgust ja takistavad planeedi ülekuumenemist ja aurustumist. Samal ajal muutub planeet ja selle atmosfäär suure metallisisalduse tõttu raskemaks ning neid pilvi on raske minema puhuda,“ ütles uurimuse teine ​​autor Sergio Hoyer.