VIDEO | Koenigsegg esitles Gemera tootmisversiooni – 2300 hj ja 2750 Nm!

Esmaspäeval avalikustati Koenigsegg Gemera seeriatootmisversioon. Sõna „seeria“ tuleb muidugi võtta reservatsiooniga – plaanitakse toota vaid 300 eksemplari.

Koenigsegg on ennegi silma paistnud innovatsiooniga – näiteks Regeral puudub harjumuspärane käigukast, ja ometi on selle tippkiirus üle 400 km/h. Jeskol aga kasutatakse uuenduslikku käigukasti nimega Light Speed Transmission ehk LST, mille idee pärineb eestlaselt. Ainulaadne seitsme siduriga käigukast suudab vahetada käike kiiremini kui ükski olemasolev käigukast, kaalub vähem ja suudab erinevalt tavapärastest DCT-dest ka käikudest üle hüpata.

Gemera puhul on märkimisväärseid innovatsioone mitmeid. Jah, ta on maailma esimene neljakohaline hüperauto, mis lubab keskmootoriga kahekohalise hüperauto sõiduelamust, kuid see kõlab nagu tüüpiline turundusplära. Palju põnevam on tehnoloogia!

Esiteks, freevalve. Võib-olla olete sellest varem kuulnud – Gemera kolmesilindriline 2-liitrine mootor on maailma võimsaim kolmesilindriline ja sellel puuduvad nukkvõllid. Kahe turboga 600 hj mootori klappe juhitakse individuaalselt pneumaatiliste täituritega, mis annavad täieliku vabaduse saavutada vastavalt vajadusele kas säästlikkust või dünaamikat puudutavad sihid. Otto, Atkinson, Miller – Gemera mootor suudab töötada kõikides tsüklites.

Gemera on ka esimene nelikveoline Koenigsegg – lisaks hellitavalt Tiny Friendly Giant’iks kutsutavale 2-liitrisele sisepõlemismootorile on sellel üks maailma esimesi kuuefaasilisi autotööstuses kasutamiseks mõeldud elektriajameid nimega Dark Matter. See paikneb esiteljel ja pakub 800 hj ning 1250 Nm pöördemomenti, mõlema mootori jõudu saab vastavalt vajadusele suunata nii ette, taha kui kõigile neljale rattale.