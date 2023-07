UKs võetakse ette algoritmid, mis suunasid noortele poistele Andrew Tate'i sisu

Valitsuse veebiturvalisuse seaduseelnõu muudatused võeti ülemkojas vastu, vaatamata valitsuse vastuseisule.

Paruness Kidron, kes toetas muudatusettepanekuid, ütles, et ettevõtted peavad vastutama algoritmide eest, mis viivad inimesi kahjuliku veebisisu juurde. Eelnevalt väideti, et seaduseelnõu pidi reguleerima ainult sisu.

Valitsus seisis muudatusettepanekutele vastu, kuid kaotas 72-ne häälteenamusega. Nende arvamusel lükkavad muudatused edasi teisi eelnõus sisalduvaid lastekaitsemeetmeid.

„Interneti-ohutuse seaduseelnõu muutmine sellisel viisil ainult nõrgestab ja lõppkokkuvõttes viibib laste kaitse pikemas perspektiivis ning on pettumus, et ülemkoda hääletas selle poolt,“ ütles valitsus.

Seaduseelnõu, mis on oma teekonna viimases etapis, püüab reguleerida kasutajate teenuste pakkujaid, näiteks sotsiaalmeediaettevõtteid ja otsingumootoreid, et kaitsta kasutajaid kahjuliku ja ebaseadusliku sisu eest.

Paruness Kidron väitis, et kuigi seaduseelnõu on suunatud näiteks kahjulikele postitustele sotsiaalmeedias, ei käsitleta kahju, mida põhjustab ettevõtte teenuse ülesehitus.

See hõlmaks näiteks „sisuliselt neutraalseid“ algoritme, mis suunavad 13-aastaseid poisse tahtlikult Andrew Tate'i poole - mitte mingil sisulisel põhjusel, vaid lihtsalt põhjusel, et 13-aastased poisid on üksteisega sarnased ja üks neist on juba sellel saidil käinud.

Andrew Tate'ile, kes on praegu Rumeenias koduarestis, on esitatud süüdistus vägistamises, inimkaubanduses ja kuritegeliku jõugu moodustamises naiste seksuaalseks ärakasutamiseks. Tate, kellel on internetis miljoneid jälgijaid, eitab kõiki tema vastu esitatud süüdistusi.

Naistevihkajaks ja seksistiks nimetatud Tate'i on paljud sotsiaalmeediaplatvormid, sealhulgas YouTube, Facebook, Instagram ja TikTok, oma lehelt ära keelanud - viimane ütleb, et naiste vihkamine on ideoloogia, mida nad ei salli.