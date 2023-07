VIDEO | Surnud kašeloti kõhust leiti pirakas kamakas „hulpivat kulda“ väärtusega 500 000 eurot

Umbes 9,5 kg kaaluv kamakas eemaldati kašeloti kehast ja osutus suureks ambratükiks, haruldasest vahajast ainest, mida mõnikord nimetatakse ka „hulpivaks kullaks“, teinekord „halliks merevaiguks“. See moodustub kašeloti seedeelundkonnas toimuvate protsesside tagajärjel. Ambra võib kasvada nii suureks, et rebida kašeloti soolestiku puruks, aga reeglina väljub see kas päraku kaudu või kašelott oksendab selle välja. Ambra on parfümeerias lõhnafiksaatorina kõrgelt hinnatud, nii et selline pirakas tükk võib maksta umbes 500 000 eurot.