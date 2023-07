Google'it süüdistatakse miljonite kasutajate andmete varastamises, et oma tehisintellekti arendada

Teisipäeval esitas Clarksoni advokaadibüroo California föderaalkohtusse ühishagi Google'i, selle emaettevõtte Alphabet ja Google'i tehisintellekti tütarettevõtte DeepMind vastu. Sama firma esitas eelmisel kuul sarnase hagi ChatGPT-tootja OpenAI vastu.

Kaebuses väidetakse, et Google on salaja varastanud kõike, mida sajad miljonid ameeriklased on kunagi internetis loonud ja jaganud, ning kasutanud neid andmeid oma tehisintellekti toodete, näiteks juturoboti Bard, treenimiseks.

Kaebuses väidetakse ka, et Google on oma tehisintellekti toodete loomiseks võtnud praktiliselt kogu meie digitaalse jalajälje, sealhulgas loomingulised ja autoriõigusega teosed.

Selles viidatakse Google'i eraelu puutumatuse poliitika hiljutisele ajakohastamisele, milles on selgesõnaliselt öeldud, et ettevõte võib kasutada avalikult kättesaadavat teavet oma tehisintellekti mudelite ja tööriistade, näiteks Bardi, treenimiseks.

Vastuseks Verge'i varasemale raportile ütles ettevõte uuenduse kohta, et nende poliitika on juba ammu olnud läbipaistev, et Google kasutab avalikult kättesaadavat teavet avatud veebist, et koolitada keelemudeleid selliste teenuste nagu Google Translate jaoks. See viimane uuendus lihtsalt selgitab, et ka uuemad teenused nagu Bard on kaasatud.

„Google peab mõistma, et „avalikult kättesaadav“ ei ole kunagi tähendanud vaba kasutamist mis tahes eesmärgil,“ ütles üks Clarksoni advokaatidest Tim Giordano CNNile antud intervjuus. „Meie andmed on meie omad ja need on väärtuslikud ning kellelgi ei ole õigust neid lihtsalt võtta ja kasutada mis tahes eesmärgil.“

Hagiavalduses taotletakse ettekirjutust, mis seisneb selles, et ajutiselt külmutatakse juurdepääs Google'i genereerivate tehisintellekti vahendite, nagu Bard, kommertskasutusele ja nende kommertskasutusele.