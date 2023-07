PROOVISÕIT | Elamusterohke Edinburgh uuendatud Lexus UX-iga

Esimesel õhtul külastasime Carlowrie kindlust, kus kogu programm väärika avapaugu sai. Šoti parunistiilis uhke loss ehitati 19. sajandi keskel ja kogu selle ajaloo jooksul on see kuulunud vaid kahele perekonnale. Torupillide saatel toodi hoovile valik Lexuse mudeleid, soovijad said enne õhtusöögile siirdumist kõrvalhoones erinevaid mänge mängida.

Nagu iga sammu juures, olid elamused seotud Lexusega – esiteks, toiduvalikus olid põimitud nii kohalikud kui Jaapani maitsed. Veidi otsesem seos aga kandis nime Nanoe X – see on Panasonicu õhupuhastustehnoloogia, mida kasutatakse nii Lexustes kui ka Carlowrie kindluses.

Meie hotell pakkus aga hoopis harrypotterlikku elamust – esiteks paiknes selle lähedal J. K. Rowlingu üks meeliskohvikuid The Elephant House, kus ta palju kirjutamas käis. Kuid teine osa sõna otseses mõttes mitmetasandilisest elamusest oli hotell ise – tänavalt fuajeesse astudes on ju loogiline järeldada, et oled esimesel korrusel? Kuid lifti minnes selgus, et sisenesid tänavalt hotelli kuuendale korrusele, muist tube aga paiknesid allpool!