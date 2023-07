Teadlased avastasid, et Maa sisemine tuum ei ole üldsegi selline, nagu seni ette kujutati

Maa „tahke“ sisemine tuum ei pruugi tegelikult olla nii kõva kui arvati. Vastupidi, see on segu tahkest ja vedelast. Uus uuring, mis põhineb Maa pinnalt sügavalt planeedi seest lähtuvate maavärinate nõrkadel kajadel, viitab sellele, et Maa sisemine tuum on mitmekesisem, kui seni arvati. Sellest kirjutab Live Science.

Leiud viitavad sellele, et sisemine tuum, mis kasvab vedela välissüdamiku tahkumisel igal aastal umbes millimeetri võrra, võis Maa ajaloo varasematel perioodidel kiiresti kasvada. Veelgi enam, tahke südamiku sees võivad olla vedela raua keerised, rääkis uuringu juhtivautor Keith Koper, Utah’ ülikooli seismoloog. „Varem kasvas sisemine tuum väga kiiresti, kuid saavutas tasakaalu ja hakkas siis aeglasemalt kasvama. Kogu raud ei tahkunud, mistõttu võib tuumas leiduda veidi vedelat rauda,“ rääkis Koper.

Maa sisemine tuum on tahke kera, mis koosneb enamasti rauast ja niklist. Sisemine tuum on umbes läbimõõduga 2440 km ja tiirleb välissüdamikus, sularaua ja nikli kihis, mille paksus on umbes 2260 km. Metallivoolud Maa keskel tekitavad meie planeedi magnetvälja. Aja jooksul välimine tuum järk-järgult kristalliseerus, kuid teadlased teavad vähe sellest, kui kiiresti see protsess toimus, mis tekitab küsimusi ka Maa magnetvälja kohta.

Otsest ligipääsu teadlastel tuumale ei ole, seetõttu kasutasid Koper ja tema meeskond 20 seismomeetri näitajaid, mis olid üles seatud maavärina lainete mõõtmiseks ja tuumarelvakatsetuste jälgimiseks. Nad keskendusid 5,7-magnituudiste või suuremate maavärinate tekitatud lainetele, mis on piisavalt suured, et vibreerida sisemise tuumani, saates nõrga kaja tagasi seismomeetrini. Andmekogus on registreeritud 2455 sellist maavärinat. „See signaal, mis südamikust tagasi tuleb, on nõrk, suurusjärgus nanomeeter. See, mida me teeme on heinakuhjast nõela otsimine. Neid väikseid kajasid ja peegeldusi on väga raske tabada,“ selgitas Koper.