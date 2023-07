„Ukraina ees on 15 aastat hoitud porgandit ja vaadatud, kuidas me nagu eeslid jookseme.“ Ekspert Vilniuse tippkohtumisest

NATO tippkohtumisel Vilniuses kohtub Erdoğan ka USA presidendi Joe Bideniga. Bidenil on USA meedia andmetel lisaks sellele kohtumisele kavas läbirääkimised ka Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskõiga. Kahe riigi presidendid arutavad Ukraina NATO-ga liitumise protsessi. Ukraina välisminister Dmõtro Kuleba ütles eile, et NATO on valmis Ukrainat allianssi vastu võtma ilma nn liikmelisuse tegevuskava rakendamata.