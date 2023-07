Kuidas matkates aru saada, kas vesi on kasutuskõlblik või reostunud? Veespetsialist: vee hägususse tuleb tõsiselt suhtuda

Kõrvalised lõhnad ja maitsed on seotud looduslike või kunstlike saasteainetega. Vee maitse määravad temas lahustunud ained. NaCl annab veele soolase, MgSO4 mõru, lahustunud happed (humiinhape, fulvohape) ja CO2 aga hapu maitse. Juhul, kui veel on mädamuna (H2S) lõhn, on vesi reostunud bakteriaalselt.

Vee maitset mõjutavad ka pH ja temperatuur. Vee värvus näitab looduslike lisandite olemasolu: rauaühendid, humiinained jt. Kõige värvilisemad on turbarabade ja soostunud metsade pinnaveeallikad. See ei tähenda, et janu korral sellist värvunud, kuid selget soovett juua ei võiks. Hägusus on järgmine veele iseloomulik tunnus. Vee hägusust võivad põhjustada muda, ränihape, orgaanika, sh mikroorganismid (bakterid).