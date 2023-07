Kolmandik ameeriklastest magavad partnerist lahus. Kas teadus toetab otsust?

Hiljutise Ameerika Unemeditsiini Akadeemia (AASM) uuringu kohaselt väidab üle kolmandiku inimestest, et nad magavad aeg-ajalt või pidevalt teises toas, et voodipartnerile meele järgi olla.

Kõige tõenäolisemalt satuvad diivanile või külalistetuppa mehed - peaaegu pooled meestest (45%) teatasid, et nad magavad aeg-ajalt või pidevalt teises toas, võrreldes vaid veerandiga (25%) naistest.

„Me teame, et halb uni võib halvendada meeleolu ja need, kellel on unepuudus, vaidlevad suurema tõenäosusega oma partneriga,“ ütles AASMi pressiesindaja ja pulmonoloog Seema Khosla. „Unehäireid põhjustava isiku suhtes võib tekkida pahameel, mis võib suhteid negatiivselt mõjutada.“

„Hea une saamine on oluline nii tervise kui ka õnne jaoks, seega pole üllatav, et mõned paarid otsustavad üldise heaolu huvides lahus magada,“ selgitas Khosla.

Piisava kvaliteetse une saamine on suhete jaoks oluline. Uuringud on näidanud, et püsivalt halvasti magavad suhtepartnerid satuvad suurema tõenäosusega konflikti oma partneriga.

Samuti on leitud, et unepuudus vähendab empaatilise täpsuse taset - see tähendab, et need, kes ei saa piisavalt magada, võivad olla vähem võimelised mõistma või tõlgendama oma partneri tundeid.

Peaaegu pooled (43%) millenniumiastme inimestest magavad aeg-ajalt või pidevalt teises toas, et voodipartnerit majutada, järgnevad kolmandik (33%) X-generatsiooni kuuluvatest, 28% Z-generatsiooni kuuluvatest ja 22% beebibuumeritest. Seega magavad enda partnerist eraldi kõige sagedasemini ca 27- kuni 40-aastased ning kõige harvemini ca 60- kuni 75-aastased.

Khosla lisas, et kui just ühe partneri vali norskamine viib eraldi magamisruumi, siis peaks julgustama seda partnerit rääkima arstiga uneapnoe teemal. See kehtib nii meeste kui ka naiste kohta, kes võivad norsata.