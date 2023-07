„See sobib venelaste „põletatud maa“ strateegiaga.“ Ekspert Zaporižžja jaamas katastroofi esile kutsumise tõenäosusest

Kiiev ja Moskva süüdistavad teineteist vastakuti diversiooni ette valmistamises Zaporižžja tuumaelektrijaamas. Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on hoiatanud, et venelased on energiaplokkide katustele paigutanud lõhkeseadeldised. Enne seda teatas Rosenergoatom, et Ukraina armee valmistab ette lööki Zaporižžja tuumajaama pihta. Selle foonil on hakatud tuumajaama ümbruses elavaid inimesi instrueerima, kuidas õnnetuse korral evakueeruda. Valge maja ja rahvusvaheline aatomienergia agentuur on seevastu kinnitanud, et nad ei näe ohtu, et venelased võiksid Zaporižžja tuumajaamas diversiooni korraldada. Rahvusvahelise aatomienergia agentuuri juht Rafael Grossi teatas, et nemad ei näe märke tuumajaama mineerimisest, kuid tunnistas, et energiaplokkide katusele agentuuri esindajaid ei lubatud.