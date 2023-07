Webbi teleskoop avastas kõige kaugema aktiivse supermassiivse musta augu

Teadlased leidsid James Webbi kosmoseteleskoobi abil seni kõige kaugema aktiivse supermassiivse musta augu, mis asub galaktikas CEERS 1019. Antud galaktika oli olemas umbes 570 miljonit aastat pärast Suurt Pauku ja selle must auk on üks kõige vähem massiivne, mille teadlased tuvastanud on, kirjutab The Independent. Astronoomid leidsid ka kaks väiksemat musta auku, mis eksisteerisid vastavalt miljard ja 1,1 miljardit aastat pärast Suurt Pauku.

Webbi teleskoop leidis ka 11 galaktikat, mis eksisteerisid ajal, mil universum oli 470–675 miljonit aastat vana. Avastused tegi Austini Texase ülikooli astronoomiaprofessori Stephen Finkelsteini juhitud meeskond, mis tegeleb universumi varase arengu uurimisega. „Selle kauge objekti nägemine tänu Webbi teleskoobile on väga sarnane andmete uurimisega meie lähedal asuvates galaktikates leiduvate mustade aukude kohta. Analüüsida tuleb paljusid spektrijooni,“ sõnas uurimisrühma kuuluv Rebecca Larson.

Teadlased viitavad sellele, et CEERS 1019 on tähelepanuväärne mitte ainult selle olemasolu, vaid ka selle musta augu suhteliselt väikese massi poolest. Selle mass on umbes üheksa miljonit Päikese massi (Päikese mass on 1,9885⋅10³º kg ehk 332940 Maa massi - Forte), mis on palju väiksem kui teistel varajases universumis eksisteerinud ja teiste teleskoopide abil leitud mustadel aukudel. Nende aukude mass on harilikult miljard korda suurem kui Päikesel ja kuna need on palju heledamad, on neid lihtsam ilmaruumist leida.

CEERS 1019 galaktika must auk näeb rohkem välja nagu meie Linnutee galaktika keskel asuv must auk, mille mass on 4,6 miljonit korda suurem kui Päikesel. See must auk eksisteerib juba nii ammu, et on raske selgitada, kuidas see nii kiiresti pärast universumi algust tekkida sai.