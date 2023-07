Hüvasti, Ford Fiesta - viimane veeres eelmisel nädalal koosteliinilt

Fiestat on nüüdseks 7 põlvkonda ja neid toodeti 47 aastat. Viimased kaks Fiestat jäävad Fordile – üks Kölni ja teine Ühendkuningriigi „pärandiparki“. Fordi sõnutsi tuli tehases ruumi teha uute mudelite, peamiselt täiselektrilise linnamaasturi Explorer tootmiseks. Märkus – kuigi nimi on sama, on tegu täiesti teise autoga kui see, mida ka meil müüdud.