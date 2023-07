1,5 miljoni allalaadimisega rakendused saatsid kasutajate andmeid Hiinale

Rakendused kogusid liigselt kasutajaandmeid, mis ületasid lubatud funktsioonide pakkumiseks vajalikku.

Need rakendused on mõlemad samalt väljaandjalt ning võisid käivituda ilma kasutaja sekkumiseta, et varastada tundlikke andmeid ja saata need Hiinas asuvatele serveritele.

File Recovery & Data Recovery on alla laetud vähemalt 1 miljon korda. File Manager'i allalaadimiste arv on vähemalt 500 000.

Need kaks rakendust avastati mobiilsete turvalahenduste ettevõtte Pradeo käitumisanalüüsimootoriga ja nende kirjelduses on kirjas, et nad ei kogu seadme andmete turvalisuse jaotises Google Play sissekandes kasutajatelt mingeid andmeid.

Pradeo leidis siiski, et mobiilirakendused eksfiltreerivad seadmest järgmisi andmeid:

Kasutajate kontaktide nimekiri seadme mälust, ühendatud e-posti kontod ja sotsiaalvõrgustikud

Pildid, heli ja video, mida hallatakse või taastatakse rakendustest

Reaalajas kasutaja asukoht

Mobiiltelefoni riigikood

Võrguteenuse osutaja nimi

SIM-pakkuja võrgukood

Operatsioonisüsteemi versiooni number

Seadme mark ja mudel

Kuigi rakendustel võib olla õigustatud põhjus koguda mõningaid ülaltoodud andmeid, et tagada hea jõudlus ja ühilduvus, ei ole suur osa kogutud andmetest failihalduse või andmete taastamise funktsioonide jaoks vajalikud. Mis veelgi hullem, neid andmeid kogutakse salaja ja kasutaja nõusolekut saamata.

Pradeo lisas, et need rakendused peidavad oma avakuva ikoonid, et neid oleks raskem leida ja eemaldada. Samuti võivad nad kuritarvitada kasutaja poolt installimisel heaks kiidetud õigusi, et seade taaskäivitada taustal.

On tõenäoline, et väljaandja kasutas emulaatoreid või paigaldusfarmi, et paisutada populaarsust ja muuta oma tooted usaldusväärsemaks, oletab Pradeo.

Seda teooriat toetab asjaolu, et Play poe kasutajate arvustuste arv on liiga väike võrreldes suure kasutajaskonnaga.