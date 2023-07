GALERII | Selline on uus elektriline Fiat 600e

Uus Fiat 600e La Prima ja uus Fiat (600e) RED on saadaval kahes täiselektrilises versioonis.

Auto on viieukseline, viie istme ja 15-liitrise pakiruumiga. Kesktunnel on saadaval kohandatud katte ja paindlike topsihoidjatega, istmetaskute ja eesmiste panipaikadega. Pagasiruum on samuti suur, mahutades 360 liitrit.

Mudeli liitiumioonakud võimsusega 54 kWh annavad uuele 600e-le sõiduulatuse WLTP kombineeritud tsüklis üle 400 km ja linnatsüklis üle 600 km.

Uuel 600e-l on 100 kW kiirlaadimisvõimekus - näiteks kulub aku 80 protsendini laadimiseks vähem kui pool tundi. Mudeliga on kaasas ka 11 kW pardalaadija ja Mode 3 kaabel kodus või avalikus kohas laadimiseks, mis tagab, et aku laetakse täis vähem kui 6 tunniga.

Mootori võimsus on 115 kW, mis tagab kiirenduse 0-100 km/h 9 sekundiga.

Hübriidjõuallikas lisandub valikusse 2024. aasta keskpaigast.

Välimus ja värvivalikud

Võrreldes uue 500-ga on 600e täiustatud välimus teravam ja enesekindlam, nii esiosas kui ka külgedel on kroomiga ehitud signatuur ning uuendatud leedtuled.

Välisilmet täiustavad suuremad rattad (kuni 18“ ja läbimõõduga 690 mm), mustad matid rattakoobaste kaared, samas kui tüüpilist Itaalia stiili võib märgata ka tagumisele põrkerauale kantud Itaalia lipust.

Kliendid saavad valida kuni kaheksa värvi vahel nii taustavalgustuse kui ka raadio tarbeks, kokku on saadaval 64 taustavalgustuse kombinatsiooni.

Autos on ka elektriliselt seadistatav juhiiste, mis on varustatud seljamassaaži funktsiooniga. Uus Fiat 600e pakub ka Ivory kunstnahast istmeid, millel on türkiissiniste aktsentidega FIATi monogramm ja 3-astmeline soojendus.

Veluurpõrandamatid, 40/60 tagaistmed, USB A ja C + ja C teises istmereas, nutitelefoni juhtmevaba laadija ja lähenemis-anduriga võtmeta sisenemine täiendavad varustust mugava ja meeldiva sõidukogemuse loomiseks.

Täiustatud tehnoloogia

Autol on teise taseme isejuhtivus, tehes niimoodi sõitmist mugavamaks.