Kariloomade dieedimuutus võib aidata aeglustada globaalset soojenemist

„Ma arvan, et see on meie panus - osalemine katses, mis võib potentsiaalselt leevendada metaani mõju keskkonnale,“ lisas Evans.

Põllumajandusliidu NFU Cymru aseesimees Abi Reader ütles, et katse on paljulubav, kuid on oluline, et protsessi hinnatakse nõuetekohaselt.

Readeri sõnul on siin mitu asjaolu, mida peab kontrollima. „Me peame veenduma, et see on loomadele ohutu,“ selgitas ta. „Me peame ühtlasi veenduma, et see on ökonoomne ja et me vähendame sellega metaaniheiteid,“ lisas ta.