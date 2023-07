Google'i meditsiinilist AI vestlusrobotit testitakse juba mitmes haiglas

Med-PaLM 2 on variant PaLM 2-st, mis kuulutati välja selle aasta mais toimunud Google I/O konverentsil. PaLM 2 on Google'i Bardi aluseks olev keelemudel. See on mõeldud meditsiinilist teavet puudutavatele küsimustele vastamiseks.

Google usub, et PaLMi uuendatud mudel võib olla eriti kasulik riikides, kus arstiabi kättesaadavus on piiratum, seisab eile uudise avaldanud The Wall Street Journali (WSJ) sõnul nende allika e-kirjas.

Med-PaLM 2 treeniti meditsiiniekspertide kureeritud näidiste kogumi põhjal, mis Google'i arvates muudab selle tervishoiualaste vestluste puhul paremaks kui üldistatud juturobotid nagu Bard, Bing ja ChatGPT.

Artiklis mainiti ka Google'i mais avaldatud uuringuid, mis näitavad, et süsteem kannatab endiselt mõne täpsusprobleemi all, mis pole suurte keelemudelite puhul ebatavaline. Uuringus leidsid arstid Google'i AI süsteemide vastustes rohkem ebatäpsusi ja ebaolulist teavet kui teiste arstide vastustes.

Siiski, peaaegu kõigis teistes näitajates, nagu arutluskäigu tõendamine, konsensuse alusel antud vastused või mitte mõistmise märkide puudumine, olid Med-PaLM 2 tulemused enam-vähem sama head kui tegelike arstide omad.

WSJ-s kirjutati, et patsientidel, kelle peal süsteemi testitakse, on kontroll oma andmete üle. Nende andmed on krüpteeritud ja Google'il ei ole väidetavalt neile juurdepääsu.

Google'i vanemteadur Greg Corrado sõnul on WSJ sõnul Med-PaLM 2 alles algusjärgus. Corrado ütles, et kuigi ta ei tahaks, et see oleks osa tema enda pere tervishoiu teekonnast, usub ta, et Med-PaLM 2 leiab tervishoius need murekohad, kus AI võib olla kasulik ja laiendab neid 10-kordselt.