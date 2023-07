FOTO | Arheoloogid leidsid Suurbritanniast suure kiviaegse kirve: seda on isegi raske üles tõsta

Suure kivikirve, mis on arvatavasti vähemalt 300 tuhat aastat vana, leidsid arheoloogid Kagu-Inglismaalt Kentis toimunud väljakaevamistel. Sellesse paika tahetakse rajada uut koolimaja, kuid see plaan peab mõnda aega nüüd väljakaevamiste tõttu ootama.

Londoni ülikooli kolledži arheoloogiainstituudi töötajate sõnul leiti suur kirves koos väiksemate pihukirvestega ja see on üks suurimaid omataolisi, mis Suurbritannias kunagi leitud on. Sellest kirjutab Newsweek. „Oletame, et need tööriistad võib dateerida 300 kuni 330 tuhande aasta tagusesse jääajavahelisse perioodi. Sel ajal asustasid Suurbritanniat varased neandertallased, kuid seal võis olla ka teisi arhailisi inimliike. Kahjuks pole me leidnud sellest paigast mingeid säilmeid, nii et me ei saa olla kindlad, kes need tööriistad täpselt valmistas,“ ütles vanemarheoloog Letty Ingrey.

Varem on sarnaseid kirveid leidudena saadud Aafrikast ja Euroopast, nende vanus on dateeritud erinevalt: kirved on valmistatud 1,7 miljonit kuni 300 tuhat aastat tagasi. „[Neid] võidi kasutada lõikeriistadena näiteks loomade tapmiseks ja liha lõikamiseks. Sel perioodil võisid inimesed küttida selliseid loomi nagu metsikuid hobuseid, punahirvi ja isegi sirge kihvaga elevante,“ rääkis Ingrey ajakirjanikele.

Ka kirveid kasutati jahi pidamiseks. „Pihukirved pidid kuuluma laiemasse tööriistavalikusse, mis oleks sisaldanud selliseid instrumente nagu teravad lõiketerad ja kaabitsad. Sellel paigal on säilinud ainult kivist (tulekivist valmistatud) tööriistad, kuid mujalt teame, et tol ajal kasutati ka puidust odasid ja võimalik, et ka muid luust või puidust valmistatud tööriistu,“ rääkis Ingrey.