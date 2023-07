Viljandimaale rajatakse Eesti suurim biometaanijaam

2025. aasta lõpus valmiva biometaanijaama ehitusega alustatakse juba käesoleval aastal ning see aitab oluliselt kaasa jäätmete keskkonnasõbralikule käitlemisele ja uuesti ringlusse suunamisele biometaani ning väetise näol.

Investeeringu suuruseks on ligikaudu 25 miljonit eurot ja uus biometaanijaam loob Viljandimaale kümmekond uut töökohta.

Biometaan on taastuvatest allikatest kodumaine biokütus, kus üle 95% on metaani (CH₄) ja mis on oma omadustelt võrdväärne maagaasiga ning kasutatav maagaasiga samades tarbimiskohtades. Biometaanijaama käivitamine võimaldab vähendada fossiilsete kütuste tarbimist Eestis, täites ühtlasi ka kliimaeesmärke, lisaks saavad põllumajandusjäätmetest turustatavad tooted.