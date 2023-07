„Inimkond seisab sellise ohuga vastamisi esmakordselt.“ Millise stsenaariumi järgi toimuks avarii Zaporižžja tuumajaamas?

Ukraina sõjaväeluure juht Kirill Budanov teatas, et Venemaa on lõpetanud ettevalmistused terrorirünnaku korraldamiseks Zaporižžja tuumajaamas. Tema sõnul paigutas Vene armee lõhkelaengud nelja reaktori juurde. Lisaks on mineeritud tema sõnul ka jaama jahutusbassein. Selle plahvatuses võivad reaktorid sulada 10 tunni kuni 14 päeva jooksul. Budanovi väitel on Venemaa juhtkond terrorirünnaku plaani heaks kiitnud.