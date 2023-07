Greta Thunberg ilmub Rootsi kohtu ette süüdistatuna naftasadama blokeerimises

Thunbergi esindaja ütles BBC Newsile, et Thunberg ei ole kommentaariks kättesaadav.

Rühmitus Ta Tillbaka Framtiden või Reclaim the Future blokeeris juunis kuus päeva Malmö sadamat. Mõned protestijad ronisid naftatankerite peale.

„Kliimakriis on juba praegu loendamatute inimeste jaoks elu ja surma küsimus,“ kirjutas Thunberg juunis Instagramis. „Me otsustame mitte olla kõrvaltvaatajad ja selle asemel füüsiliselt peatada fossiilkütuste tarnimise,“ lisas ta.

„Prokuratuur on esitanud süüdistuse noore naise vastu, kes osales tänavu 19. juunil kliimameeleavaldusel, mis prokuratuuri hinnangul põhjustas Malmö linnas liiklushäireid,“ teatas Rootsi prokuratuur. „Naine keeldus täitmast politsei käsku lahkuda sündmuskohalt,“ lisati.

BBC Newsile öeldi, et Thunberg ilmub kohtusse 24. juulil koos kolme teise meeleavaldajaga. Ka 20-aastane Irma Kjellström ilmub juulis kohtusse. Ta ütles BBC Newsile, et politsei palus tal sadamast lahkuda, kuid ta keeldus. Tema sõnul viisid ametnikud ta seejärel minema.

„Me blokeerisime sadama, et peatada fossiilkütuste kasutamine, mis tapab süütuid inimesi,“ ütles ta. „Tegelikud kuriteod jätkuvad sadama värava sees. Me ei kavatse istuda ja oodata, kuni fossiilkütuste tööstus meilt meie unistused ära võtab.“

Küsimusele, kas Kjellström on mures kohtuprotsessi tagajärgede pärast, vastas ta: „Mina isiklikult olen rohkem mures selle kohutava kahju pärast, mida fossiilkütuste tööstus maailmale teeb. Ma ei kavatse lõpetada, kui nad planeedi ohtu seavad.“

Kasvuhoonegaaside tekke üks põhjustajaid on kütuste põletamine, mis aitab kaasa kliima soojenemisele. Alates tööstusrevolutsioonist umbes 200 aastat tagasi on maailm soojenenud umbes 1,1 °C võrra. Sel nädalal kerkis maailma keskmine temperatuur esimest korda mõõtmise ajaloos üle 17 °C.

Kliimaaktivistid üle maailma, sealhulgas Ühendkuningriigi rühmitus Just Stop Oil, mis on sel suvel häirinud kõrgetasemelisi spordiüritusi, on võtnud sihikule fossiilkütuste tööstuse.