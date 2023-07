Apple Pay muutub e-poodides üha populaarsemaks. Androidi kasutajad ootavad sobivat makselahendust

Rimi e-poe kliendid on saanud Apple Pay makselahendust kasutada alates 28. märtsist. Juba varem olid mõned ostlejad uurinud Apple iOS-i makseviisi kohta.

„Kõik on olnud suurepärane ja kliendid on lahendusega väga rahul. Hiljutise muudatusega tegime Apple Pay lahenduse ostu sooritades ka veelgi silmapaistvamaks, mis tõstis märkimisväärselt maksete osakaalu,“ ütles Rimi e-kaubanduse juht Helen Lednei.

Rimi e-poe Baltikumi turul on Apple Pay maksete osakaal juba ligi 21%. „Näeme, et see tõuseb kuust kuusse, seega võin julgelt soovitada Apple Pay lisamist kõigile, kellel seda veel pole,“ ütles ta.

Kuna turul on erinevate mobiilibrändide kasutajaid, ootavad Lednei sõnul ka Androidi kliendid sobivat makselahendust ehk Google Pay’d. „Kui Google Pay lahendus jõuab meie regiooni, siis võtame ka selle kasutusele,“ ütles Lednei.

„Kliendid väärtustavad oma aega ning on väga nõudlikud selles osas, et e-poed aitaksid neil ostud teha kiiresti. Seetõttu peavad makselahendused muutuma üha lihtsamaks. Mida vähem tuleb klikke teha ja mida sujuvam on makse tegemine, seda rahulolevam on klient,“ rääkis Lednei makselahenduste tulevikust.

Mobiiliseadmetes tehtud maksete osakaal on jõudsal kasvuteel. Eelmisel aastal ületas see Swedbanki klientide seas esmakordselt arvutites tehtud makseid, seejuures moodustas Apple Pay ligi poole kõikidest digirahakottidega tehtud maksetest.

„Klientide jaoks on makselahenduste mugavus ja turvalisus kõige olulisemad. Seetõttu pingutame, et pakkuda kiirelt kõiki uusi digimaksete lahendusi, et käia kaasas tarbijate käitumisharjumustega,“ ütles Swedbanki arvelduslahenduste osakonna juhataja Kadi Trööp.