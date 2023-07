„Edasi saab kogu venelaste logistika läbi lõigata.“ Ekspert selgitab, miks huvitab Ukraina kindralstaapi Antonivka sild

Ameerika sõjauuringute instituudi (ISW) analüütikute järgi tungivad Ukraina armee sõdurid peale vähemalt kuues rindesektoris. Ukraina kaitseministeeriumi teatel peavad Ukraina üksused riigi idaosas mitte ainult ründama, vaid ka oma positsioone kaitsma: Lõmani, Avdijivka ja Marjinka juures. Lõunas kaitsevad end juba aga Vene sõjaväelased. Ukraina relvajõudude vastupealetung Zaporižžjas ja Donetski oblasti lõunaosas on aeglasem kui eelmise aasta septembris Harkivi oblastis, kuid kuutaguse rindejoonega võrreldes on selge, et Vene armee taandub lõuna poole. Ukraina sõjaväe teateid edusammudest kinnitavad kaadrid sündmuskohalt. Ukraina asekaitseministri Hanna Maljari sõnul kulgeb edasitung lõunasse suhteliselt aeglases tempos, kuna Vene armee on Zaporižžja ja Donetski oblastis ette valmistanud tihedad miiniväljad. Moskva eitab territooriumide loovutamist.