Belgia haigla otsustas lubada lemmikloomade külastused patsientidele. Eestis seda niipea ei näe

Tartu Ülikooli Kliinikumi lastekliiniku üldpediaatria ja neuroloogia osakonna väikesi patsiente külastasid märtsi seisuga igal teisipäeval kaks koera - setter Minni ja kuldne retriiver Relly koos koerajuhtidega. „Teraapiakoerte külastuse eesmärk on pakkuda rõõmu ja lohutust lastele, kes haiglas viibimise ajal on eemal oma sõpradest, koolist ja muust tuttavast keskkonnast,“ kirjutas kliinikum .

Psühholoog Liis Teesaar usub, et loomad võivad inimeste vaimset tervist suuresti aidata. Ta rääkis kohtumisest neuropsühholoogiga, kelle sõnul on neil Šveitsis haigla kõrval laut, kus elavad kanad ja lambad. Ajukahjustusega patsiendid saavad seal taastusravis võimaluse loomadega suhelda ja selle kohta tehakse ka teadustööd. Teesaare sõnul on Eestis veel mõeldamatu, et PERHi kõrval asuks tall, mille loomad osaleksid inimeste taastusravis.