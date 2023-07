Rein Ruutsoo: miks tunnustas Eesti valitsus sõltumatu riigi anastamisel hukkunud sõjardi mälestust?

Afganistanis hukkunud Nõukogude sõjaväelase Mihhail Rumjantsevi nimelise Sillamäel asuva tänava nime muutmise pikalt vinduma jäänud saaga on äärmiselt kahemõtteline. Eelmise regionaalministri Riina Solmani nimemuutmisettepaneku Sillamäe omavalitsus tõrjus. Ametisolev regionaalminister Madis Kallas ei pidanud kohaliku omavalitsuse otsuse (Mihhail Rumjantsevi nime alles jätmiseks) ümbervaatamist vajalikuks! Ministri otsuse päevapoliitilised põhjused on üsna läbipaistvad ja kahetsusväärsed. Absoluutselt arusaamatu on aga kõrgete ametnike suutmatus süveneda oma otsuste poliitilisse sõnumisse. Sisuliselt tunnustati sõltumatu riigi Afganistani anastamisel hukkunud sõjardi glorifitseerimist!

On aeg sõnamängud lõpetada. Yana Toomi retoorika, et „kas tõesti Sillamäelt pärit vene poiss ei vääri, et tema sünnilinnas oleks Rumjantsevi nimeline tänav“ on puhtakujuline demagoogia. See kordab samu jutupunkte, millega Virumaa omavalitused keeldusid oma valdustes Venemaa agressiooni ühe peamise tööriista tanki T-72 rusude eksponeerimisest. Nende silmis kaalub võimalus, et selles võisid hukkuda „meie vene poisid“ (okupandid-agressorid!) üles fakti, et enne purustamist jõudis tapariist oma kodumaad kaitsvatele ukrainlastele palju kurja teha.