Uuring: pea pool USA kraaniveest on saastunud

Saastunud vett joovate inimeste arv võib aga olla isegi suurem, kui uuringus leiti, sest teadlased ei suutnud testida kõiki neid PFAS kemikaale, mida peetakse inimeste tervisele ohtlikuks, vahendab CNN.

Per- ja polüfluoroalküülained (PFAS) on suur rühm sünteetilisi kemikaale, mis püsivad keskkonnas ja inimkehas. USA Keskkonnakaitseagentuuri andmetel võib PFAS-idega kokkupuutumine viia selliste probleemideni nagu vähk, rasvumine, kilpnäärme haigused, kõrge kolesteroolitase, vähenenud viljakus, maksakahjustus ja hormoonitasemete muutus.

2022. aasta juunis andis EPA välja tervisenõuanded, milles öeldi, et kemikaalid on inimese tervisele palju ohtlikumad, kui teadlased algselt arvasid, ja on tõenäoliselt ohtlikumad isegi tuhandeid kordi madalamal tasemel, kui varem arvati.

Riikliku Tervishoiuameti andmetel on PFAS ühendeid kokku üle 12 000 tüübi, kuid ainult 32 neist oli võimalik USA geoloogilise uuringu välja töötatud laboritestidega tuvastada.

Uuringu autorite sõnul polnud varem USAl teavet, kui palju täpselt PFAS-kemikaale on kodumajapidamiste kraanivees. Nad lisasid, et see uuring on seni kõige põhjalikum.

PFAS ühendeid leidub USAs igal pool

Teadlased kogusid aastatel 2016-2021 veeproove kraanidest 716 kohas. Nende järelduste põhjal on nende hinnangul 45% USA joogiveeproovidest tuvastatud vähemalt üks PFAS kemikaal.

Suurem osa saastest pärines linnade lähedal asuvatest veeallikatest, tööstuspiirkondadest ja kohtadest, kus koguti jäätmeid.

PFAS ühendeid leidub USAs pea igal pool. Need on sadades majapidamistarvetes, mobiiltelefonides, kommertslennukites, sõidukites, toiduainetes, vihmavees ja hambaniidis. Neid leidub isegi tolmus, mis majapidamistesse koguneda võib.