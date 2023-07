Viies uues Eesti linnas tulevad tänavatele elektrilised tõukerattad

Eesti idufirma Hoog elektrilised tõukerattad on peagi saadaval viies uues Eesti linnas: Keilas, Sakus, Sauel, Türis ja Paides.

Kahe Rapla noormehe asutatud idufirma Hoog on aastaga läbinud jõulise arengu. Veel mõne kuu eest ei osatud unistadagi, et Raplasse paisatud 20 elektrilisest tõukerattast kasvab välja 256-pealine tõukerattapark. Tänaseks, nähes kui hästi on teenus vastu võetud kodukandis, on otsustatud laieneda mujalegi.

„Me oleme äärmiselt elevil, et saame hakata elektriliste tõukerataste renditeenust pakkuma viies täiesti uues linnas, kus see teenus on seni puudunud,“ rääkis üks firma asutajatest Holger Ollema.

„Meie missiooniks on muuta linnas liikumine mugavamaks, keskkonnasõbralikumaks ja turvalisemaks - seda ka suurlinnadest eemal,“ rääkis Ollema. „Uute sihtkohtade valikul oleme pööranud erilist tähelepanu sellele, et meie teenus vastaks kohalike ootustele ning oleks viimse detailini läbi mõeldud. Samuti teeme koostööd kogukondadega, et mõista nende vajadusi ja pakkuda just neile sobivaid liikumislahendusi.“

Linnade vajadustele vastamisest on ehe näide Keila, kus värske teenus aitab lahendada nö „viimase miili“ probleemi.

„Elektriliste tõukerataste tulek aitab Keilas lahendada viimase miili küsimuse, mis puudutab eelkõige meie tööstusparki. Keila rongijaamast sinna on kaks kilomeetrit, mis on täpselt paras maa, et läbida näiteks tõukerattaga,“ sõnas Keila abilinnapea arenduse, kultuuri ja noorsootöö alal Maret Lepiksaar.

„Lisaks võetakse teenus kindlasti väga hästi vastu noorte seas. Meil on plaanis ka koolitus ja tutvustuspäevad, mille käigus õpetatakse turvalisust ning ohutut liiklemist, kus on kohal ka Hoog Mobility tiim,“ rõhutas abilinnapea.

Hoog tõukeratastega saab Keilas, Sakus ja Sauel sõita juba neljapäevast, 6. juulist. Türis ja Paides tulevad tõukerattad tänavatele järgmise kahe nädala jooksul. Ettevõtte sõnul jälgivad nad, et tõukerattaid valesse kohta vedelema ei jäetaks.