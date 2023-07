Jaapani suurim sadam peatas lunavararünnaku tõttu töö

„See oleks pidanud olema NHTA-le hoiatusmärgiks, et nende süsteem vajab küberturvalisuse ülevaatamist,“ selgitab Tom Lysemose Hansen, turvateenuste müüja Promoni tehnoloogiajuht ja kaasasutaja. „Kuidas see vana ütlus käibki? „Fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me (Kui esimene kord mind lollitad, häbi sul olgu. Kui aga teine kord, häbi mul olgu - toim),“ ütleb ta. „Tundub, et neil ei ole õppetund ikka veel õpitud ja turvalisus ei ole sadama jaoks esmatähtis.“