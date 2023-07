Dacia läheb Dakarile – Prodrive ehitab, Loeb ja Herrera sõidavad

„Dacia ja Dakar sobivad ideaalselt! See pole ainult Dacia tõelise tugevuse test, vaid ka meie pühendumus vähese CO2-heitega liikuvusele, sest osaleme Dakaril sünteetilise kütusetehnoloogiaga. Dacia koos parima meeskonna ja sõitjatega on rallil tõsine konkurent,“ sõnas Dacia tegevjuht Denis Le Vot.

World Rally-Raid Championship sarja kulminatsiooniks on Dakari ralli – vastupidavuse ja tugevuse lõplik katse. Dakar on üle 40 aasta järjest toonud ainulaadseks võistluseks kokku enam kui 60 rahvust ja 500 seiklejat. Dakar on täiuslik näide tasakaalust ratsionaalse ja emotsionaalse vahel, mis on Dacia DNA keskmes.