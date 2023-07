Teadlaste tähelepanek: elevandid proovivad igaks õhtuks valida uue roa

Teadlased märkisid, et need tulemused aitavad vastata olulistele küsimustele elevandikarjade käitumise kohta. Uurimuse autor Tyler Kartzinel märkis, et teadmine sellest, mida elevant sööb, aitab nende populatsioone kasvatada. Ta ütles, et teadlastel pole kunagi olnud selget ettekujutust sellest, mida elevandid looduses tegelikult söövad. „Põhjus on selles, et neid loomi on raske ja ohtlik lähedalt jälgida, nad läbivad pikki vahemaid, söövad öösel ja tihedas tihnikus ning paljud taimed, millest nad toituvad, on üsna väikesed,“ selgitas teadlane.