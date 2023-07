Microsoft eitab 30 miljoni kliendi andmete vargust

Anonymous Sudan on viimastel kogunud tuntust kuudel lääneriikide asutuste vastu suunatud DDoS-rünnakute ehk hajutatud teenuse tõkestamise rünnakute eest. Rühmitus on kinnitanud oma seotust venemeelsete häkkerite, sh Killnetiga.

Siiski on mõned varasemad näited sellest, kuidas neid rünnakuid on korraldatud peibutisena, et hajutada ettevõtte turvameeskonda või kasutada ära ettevõtte küberturvalisuse ressursse, samal ajal kui viiakse läbi teisi rünnakuid.

Mõnede andmete kohaselt on häkkerirühmitus Sudaani päritolu, nagu nende nimi viitab, samas kui teised on oletanud, et nad võivad asuda Araabia Ühendemiraatides. Kolmandad allikad on aga väitnud, et rühmitust toetab Kreml ja see asub tegelikult Venemaal.