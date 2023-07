„Seda, et soomus on õhuke, teati kohe.“ Kas prantslaste „ratastel tank“ on Ukraina tankistide jaoks tõesti surmalõks?

Mitmed meediaväljaanded levitavad sel nädalal AFP usutlust Ukraina 37. merejalaväebrigaadi majoriga, kes kasutab intervjuus varjunime Spartanets ja teatab, et Prantsusmaa antud „ratastel tankid“ AMX-10RC on oma õhukese soomuse Ukraina pealetungi käigus näidanud end täiesti abitutena. Ukraina merejalaväelased peavad tema sõnul nende edasist kasutamist ebaotstarbekaks. Muu hulgas meenutab Spartanets juhust, kui prantsuse soomusmasina kõrval lõhkes venelaste 152 mm suurtükimürsk ja tappis oma kildudega kõik neli soomusmasinas olnud meeskonnaliiget. Peale selle kurdab ta, et AMX-10 RC käigukast läheb sageli Ukraina pori tõttu katki. Merejalaväelase sõnul ei sobi prantslaste soomukid Ukraina sõtta.

AMX-10RC on raske soomusauto, mille ukraina ajakirjanikud ristisid „ratastel tankiks“, kuigi see pole päris õige määratlus. Selle tehnika peamiseks eeliseks on suur liikuvus ja tulejõud, mis on võrreldav tankiga, kuid millel on erinevalt päris tankist äärmiselt nõrk soomus. Jaanuari alguses lubas Emmanuel Macron tarnida Ukrainale täpsustamata hulga neid lahingumasinaid. Olemasoleva teabe kohaselt peaks Ukraina saama kokku umbes 40 AMX-10RCd. Teadaolevalt osalevad need masinad praegu lahingutes Donetski oblasti lõunaosas, mida Ukraina sõjaväelased nimetavad „Tauria suunaks“ (Tauria on Krimmi poolsaare vana nimetus), sest sealtkaudu loodetakse läbi lõigata vaenlase maismaaühendus Krimmi poolsaarega.