FOTOD | Äike kahjustas maakondades omajagu ruutereid ja digibokse

Nimelt on äikese poolt põhjustatud ülepinge tõttu viimase nädala jooksul kahjustada saanud kümnete Telia klientide ruuterid ja digiboksid, mis tuleb välja vahetada.

Kuigi kahjujuhtumeid on esinenud kõigis Eesti maakondades, said näiteks 28. ja 29. juuni äikesetormiga kõige valusamalt pihta just Raplamaa ja Pärnumaa elanikud, kus juhtumite arv ulatus mõlemas maakonnas kümnetesse.