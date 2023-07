Avastus: varajases universumis liikus aeg viis korda aeglasemalt

Kvasarid töötavad varajaste galaktikate keskmes asuvate ülimassiivsete mustade aukude jõul. Need on väga energilised ja aktiivsed galaktikatuumad ning ühed kõige heledamad ja kaugemad teadaolevad taevased objektid.

Nature Astronomy's avaldatud uurimuse juhtivautor ja Sydney ülikooli professor Geraint Lewis ütles BBC-le, et nende leid kinnitab taas, et me asume paisuvas universumis.

„Vaadates tagasi aega, mil universum oli veidi üle miljardi aasta vana, näeme, et aeg näib voolavat viis korda aeglasemalt,“ selgitas Lewis. „Kui te oleksite sel ajal seal, tunduks üks sekund nagu üks sekund, kuid meie positsioonilt, rohkem kui 12 miljardit aastat tulevikus, tundub see varajane aeg venivat.“

Teadlased selgitasid, et see kinnitab Albert Einsteini relatiivsusteooriat. „Tänu Einsteinile teame, et aeg ja ruum on omavahel seotud ning alates aegade algusest, Suurest Paugust, on universum paisunud,“ väitsid nad.