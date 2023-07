Mõõdeti Maa kõrgeim temperatuur, mis seni registreeritud

Esmaspäeval mõõdetud ülemaailmne kõrgeim temperatuur on kõige soojem alates 1979. aasta satelliitjälgimise registreerimise algusest. Ekspertide arvates on see ka kõrgeim alates 19. sajandi lõpust, mil hakati temperatuure laialdaselt registreerima.

Teadlased usuvad, et selliseid temperatuure põhjustab Vaikset ookeani soojendav El Niño ja inimkonna jätkuvate süsinikdioksiidi heitkoguste kombinatsioon.

Möödunud kuu hinnati maailma seni kõige soojemaks registreeritud juuniks. Antarktikas purustati juulikuu temperatuurirekord, kui Ukraina Vernadski uurimisbaasis mõõdeti 8,7 °C.

USA riikliku keskkonnaprognoosikeskuse teadlased teatasid, et 3. juulil oli maailma keskmine temperatuur 17,01 °C, mis purustas eelmise rekordi 16,92 °C, mis pärines 2016. aasta augustist.

Alates selle aasta algusest on teadlased olnud mures temperatuuri tõusu pärast nii maal kui ka merel. Hispaania ja paljude Aasia riikide rekordilisele kevadkuumusele on järgnenud kuumalained veekogudes, kus neid tavaliselt ei esine, näiteks Põhjameres.

Sel nädalal jätkub Hiinas kestev kuumalaine, kus temperatuur on mõnes kohas üle 35 °C. USA lõunaosas on sel suvel valitsenud lämmatavad tingimused.

„See, et globaalne keskmine õhutemperatuur saavutas esimest korda alates sellest ajast, kui meil on olemas usaldusväärsed andmed, 17 °C, on oluline sündmus meie soojenevas maailmas,“ ütles kliimateadlane Leon Simons „Nüüd, kui El Niño soojem faas on algamas, võime järgmise 1,5 aasta jooksul oodata palju rohkem rekordeid,“ lisas ta.

„Võimalik, et juulist saab kõigi aegade kõige soojem ja sellega koos ka kõigi aegade kuumim kuu,“ ütles Karsten Haustein Leipzigi ülikoolist, täpsustades et kõigi aegade all mõtleb perioodi, mis algab 120 000 aastat tagasi.

„Kuigi lõunapoolkera temperatuur langeb veidi lähipäevil, on tõenäoline, et juulis ja augustis on veel soojemad päevad, arvestades, et El Niño on nüüdseks täies hoos,“ lisas ta.