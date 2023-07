Elisa kasutab mobiilsidevõrgu energiakasutuse juhtimiseks tehisintellekti ja liitiumakusid

Elisa Eesti tegevjuht Andrus Hiiepuu sõnul on Elisa eesmärgiks järgneva kümne aasta jooksul varustada kõik mobiilimastid 100% lokaalsete taastuvenergia lahendustega ja vähendada ettevõtte jalajälge.

„Tänaseks on Elisa juba rajanud 13 sidemasti juurde päikeseelektrijaamad. Liitiumakude ja AI-platvormi kasutuselevõtt on järgmine samm pikema strateegilise eesmärgi täitmisel, sest saame vähendada energiakasutust tipuhetkedel elektrit akudesse salvestades ja seda nutikalt kasutades,“ kinnitas Hiiepuu.

„Seni kuni Elisa enda taastuvenergia lahendused saavad täismahus välja ehitatud, kasutame oma tugijaamades rohelistest allikatest pärit energiat, mis on toodetud tuulest, veest, päikesest, tuumaenergiast, biogaasist või biomassist,“ väitis Hiiepuu.

Nutikas süsteem töötab autonoomselt ja laeb akusid aegadel, mil elektrihinnad on soodsad.

Tugijaamade juurde paigaldatakse sõltuvalt konkreetse asukoha vajadustest 5-20 kWh mahutavusega akuplokid, mille tööd juhitakse tehisintellektil põhineva süsteemi abil. Tulevikukindla lahendusena on võimalik akuelemente lisada või eemaldada, et vastata muutuvatele nõudmistele ja tingimustele. Heaperemeheliku kasutusega on liitiumakude ennustatav eluiga vähemalt 10 aastat, tänastel pliiakudel aga kuni 5 aastat.