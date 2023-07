„Kui päevas 100 kuni 500 meetrit edasi liigutakse, siis läheb hästi.“ Kas Ukraina pealetungist on hoog väljas?

Ukraina armee ülemjuhataja Valeri Zalužnõi andis intervjuu ajalehele The Washington Post. Selle põhiteesiks on, et Ukrainal pole olemasolevate vahenditega võimalik püstitatud eesmärke saavutada. „Vaenlane kasutab järgmise põlvkonna lennukeid. See on sama, kui me läheksime rünnakule vibude ja nooltega,“ räägib ta ning lisab, et lääneriikide armeed ei läheks sellistes tingimustes kunagi pealetungile. „Millist doktriini peab Ukraina järgima? <...> Või pole see tähtis? [Meile öeldakse:] „Teil on oma doktriin. Teil on tankid, suurtükid, jalaväe lahingumasinad. Küll te hakkama saate.“ Mida see tähendama peaks?“