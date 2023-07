Eesti AI-ettevõte aitab tuvastada vähi levikut terves kehas ning hinnata haiguse progresseerumist ja ravivastust

Arvutiteaduse instituudi tehisintellekti lektor ja BetterMedicine’i asutaja Dmytro Fishman rõhutab, et tänu kõrgetasemelisele uurimistööle tehisintellekti rakendamises sai sündida ettevõte, mis asus otsima praktilisi lahendusi, et arstide ja patsientide elu kergemaks teha.

„Meil arvutiteaduse instituudis tehakse maailmatasemel teadust, mille abil saavad ettevõtted leida ja säilitada oma konkurentsieeliseid ning see on ka põhjus, miks ettevõtted peaksid julgemalt oma teadus- ja arendustegevusse investeerima,“ sõnas Dmytro Fishman.

Arvutiteaduse instituudi ja BetterMedicine’i koostöö on olnud mõlemale osapoolele kasutoov ning selle tulemusena loodi innovaatiline viis analüüsida kompuutertomograafi skaneeringuid. Nimelt suudab tehisintellektil töötav lahendus erinevalt teistest kasutusel olevatest meetoditest tuvastada vähi metastaatilist levikut erinevates elundites üle terve keha ning hinnata haiguse progresseerumist ja ravivastust.

Arvestades, et metastaatiline vähk põhjustab 90% kõikidest vähisurmadest, on Better Medicine diagnostikaturgu muutev, sest vähendab oluliselt metastaaside diagnoosimisele kuluvat aega.