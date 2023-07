„Nad väga hoiavad praegu oma rakette.“ Miks lõpetasid venelased massilise raketiterrori Kiievi vastu?

Ööl vastu 2. juulit anti paljudes Ukraina piirkondades õhuhäiret. Venelased lasid lõuna poolt Kiievi peale kamikaze-droone Shahed. See oli esimene rünnak Ukraina pealinnale alates kuu algusest ja viimase kahe nädala jooksul. Miks on venelaste massilised raketilöögid Kiievile lõppenud? Kas otsa on saanud raketid või on ukrainlaste õhutõrje muutunud venelaste seisukohalt liiga tõhusaks?