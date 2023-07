Äikeseteadlane Sven-Erik Enno rääkis intervjuus Fortele, et pole põhjust arvata, et nende mitmekümne tuhande inimese kohal käituks äike kuidagi teisiti võrreldes sellega, kui see plats ja kaarealune oleks tühi. Tema sõnul on tõenäosus sellises kohas välgutabamust saada pisike, ent selle võimalikud tagajärjed suurte rahvamasside tõttu äärmiselt tõsised.