„Ta oleks peaaegu Moskva ära võtnud ja võib ka Valgevenes tuumarelvad hõivata.“ Miks on Prigožin endiselt ohtlik?

Viimaste päevade sündmused näitavad, et Vladimir Putini ja Aleksandr Lukašenka kokkulepe, et Jevgeni Prigožin „lahkub Valgevenesse“ oli spontaanne. Mida hakkavad seal tegema 23.-24. juuni mässu korraldaja ja tema kaaslased, on seni teadmata nii võimudele endile kui ka analüütikutele. Samas on Lukašenka andnud Valgevene kaitseministrile ülesandeks uurida Wagneri võitlejate kogemusi rindel, hoolimata sellest, et Valgevene ei plaani ametlikult kellegagi sõdima hakata.