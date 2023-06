„Putin on liiga vana, laisk ja nõrk, et kindralite hulgas puhastust teha.“ Kuhu kadus Surovikin?

Kindral Sergei Surovikin tehti Wagneri auliikmeks juba 2017. aastal. Sellest kirjutas uurivate ajakirjanike meeskond Dosje, viidates nende käsutuses olevatele dokumentidele. Uurijate sõnul anti Surovikinile wagnerlase žetoon numbriga M-3744. Peale Surovikini on Wagneri auliikmed veel 30 Vene kindralit ja ametnikku. Nende nimed on ajakirjanikele teada ja Dosje on lubanud need avaldada.

Surovikin on Vene vägede Ukraina grupeeringu komandöri asetäitja. New York Times väidab luureandmetega kursis olevatele Ameerika ametnikele viidates, et Surovikin oli Jevgeni Prigožini mässuplaanidest varem teadlik. Väljaande vestluskaaslaste sõnul üritab USA nüüd välja selgitada, kas kindral Surovikin aitas planeerida Prigožini ja Wagneri mässu Rostovis Doni ääres, kus asub Lõuna sõjaväeringkonna staap. Sealt ähvardas Prigožin Moskvasse marssida ning nõudis kaitseminister Sergei Šoigu ja kindralstaabi ülema Valeri Gerassimovi tagandamist. Ajalehe allikad viitasid ka sellele, et on märke, et teised Vene kindralid võisid toetada Prigožini katset jõuliselt Venemaa sõjalist juhtkonda muuta. USA praegused ja endised ametnikud usuvad, et Prigožin poleks mässanud, kui ta poleks uskunud, et kõrged võimukandjad teda toetavad.