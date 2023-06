Noorte laulu- ja tantsupidu läheb digitaalseks: kogu kava on leitav ka Elisa Raamatust

Laulu- ja tantsupeo kava, laulusõnad, tantsumustrid ja palju muud olulist on külastajatele kättesaadavad mugavamal ja keskkonnasõbralikumal viisil kui kunagi varem. „Meil on hea meel teha koostööd Elisaga, et tuua laulu- ja tantsupeo programm inimesteni jätkusuutlikumalt. Laulupeo digiversioon on tark täiendus paberkavale, mida saab osta peoplatsidelt,“ sõnab Laulupeo Teataja eest vastutav Janari Lage.

„Uudsel digitaalsel viisil info toomine peolisteni on keskkonnasõbralikum ning seeläbi aitame edendada jätkusuutlikkust,“ ütleb Elisa erakliendiüksuse juht Mailiis Ploomann. „Elisa suunaks on edendada ja hoida Eesti kultuuri ning teeme seda pakkudes klientidele eestikeelseid sarju ja kirjandust ning seetõttu mõistame ka kultuuripärandi säilitamise tähtsust. Laulupeol on meie kultuuris oluline koht ja on tähtis, et ka läbi selle armastatud sündmuse astume sammu edasi jätkusuutlikumasse tulevikku.“

Noorte laulu- ja tantsupidu tutvustavas trükises on ametlik laulu- ja tantsupeo üksikasjalik kava koos peol esitatavate populaarsemate laulude sõnade, tantsude mustrite ning osalejate nimekirjadega. Trükise peamine sihtrühm on pealtvaatajad-külalised, kes leiavad sellest eelkõige infot peo ajakava kohta. Lisaks pealtvaatajatele pakub teataja palju lugemist ka peolistele. Selles on toredad artiklid peo tegijate kohta, samuti lõbusaid lugusid lauljatest-tantsijatest endast.

Laulupeo kunstiline juht Pärt Uusberg sõnab: „Olulised märksõnad noorte laulu- ja tantsupeo teel on olnud teineteise märkamine, hoolivus, alandlikkus, tänulikkus, tähelepanelikkus, keskendumine, pühendumine, ümbritsevast keskkonnast lugupidamine. Laulupidu hõlmab väga suurt osa Eestimaa inimesi ja läbi selle protsessi on võimalik heal juhul maailma natukenegi puhtamaks pesta.“

Digitaalne formaat laulupeo teatajast on saadaval Elisa Raamatu äpis, mida saab nii Apple App Store’ist kui ka Google’i Playst tasuta alla laadida. Festivalikülastajad pääsevad digitaalse Teataja juurde, külastades äppi ja otsides laulu- ja tantsupeo kava. Täpsemat infot festivali ja digiprogrammi kohta leiab festivali kodulehelt.