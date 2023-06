PROOVISÕIT | Subaru Solterra: abieluvõrdsusest sündinud e-kellegimaa

Eesti astus äsja nende riikide sekka, kus on perekonnaseadusega kehtestatud abieluvõrdsus: nüüdsest võib abiellu heita just sellega, keda armastad, soost jms sõltumata. Peaminister Kaja Kallas tõdes : „See on otsus, mis ei võta kelleltki midagi ära, aga annab paljudele midagi väga olulist juurde.“

Autotööstuses on abieluvõrdsus kehtinud aasta(kümne)id: väikeste erinevustega, tihti ka üks-ühele sarnased mudelid veerevad liinilt eri märkide alt.

Badge engineeringu tuntumaid tegijaid on kahtlemata VW Grupp, kuid veelgi mastaapsem mudelijagamine on levinud tarbesõidukite hulgas.

Üheülbastumine on osa kulude kärpimisest – ja seda, kas selles mängus on rohkem võitjaid või kaotajaid, ükski uuring meile ei ütle. On õnnestumisi ja vähem õnnestumisi, kuigi suuremale osale tarbijatest ei lähe märgipoliitika üldse korda: vaadatakse pigem vajadusi ja võimalusi, ja osa on lihtsalt lojaalsed.

Toredaid, brändi näo säilitanud näiteid on võtta lähiminevikustki: Toyota ja Subaru koostöös sündinud GT86 ja BRZ, kus mõni küll ironiseeris Toyobaru teemadel, aga korralikult küüsi taha ei saanud, sest mõlemad autod kandsid selgelt oma margi DNA-d.

Pisut kehvemini läks Toyota koostöö BMW-ga, kui valmis said uus Supra ja Z4. Supra on kümnendi ägedaim sõiduvahend, samal ajal kui Z4 kukkus välja… lihtsalt üks tore BMW (bemmisõbrad ihuvad praegu muidugi noad teravaks ja tulevad tsurkama, sest kes olen mina (subarist!), et midagi kobiseda). Igale oma, rahu!

Toyota ja Subaru värskeim koostööprojekt, täiselektriline kõikjalsõitja Solterra/bZ4X on aga üsna samamoodi segadusse ajav nagu Toyota Yaris/Mazda 2 – kui märki ei näe, siis liiga hästi vahet ei tee. Kui lähtud märgist, siis pane end valmis argieluvõrdseks lühiseks, sest sündinud kahemunakaksikud on rohkem laborilapsed kui eri loomuga vennad.