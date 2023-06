Murettekitav tendents: pedofiilid on asunud tootma lastepornot tehisintellekti abiga

BBC ajakirjanike uurimus näitas, et pedofiilid kasutavad tehisintellekti, et valmistada ja müüa realistlikku lastepornot, nende kliendid saavad seda tüüpi piltidele juurdepääsu, kasutades legaalseid tasulise sisu jagamise platvorme, nagu Patreon. Samal ajal väidab Patreon ise, et neil kehtib selliste materjalide suhtes nulltolerantsi-poliitika. Briti riiklik politseiülemate nõukogu (NPCC) leiab omakorda, et on ennekuulmatu, et mõned platvormid teenivad tohutut kasumit ilma moraalset vastutust kandmata. Ja Briti valitsuse kommunikatsioonikeskus (GCHQ), mis vastutab elektroonilise luure teostamise ning infoturbe eest, teatas BBC uurimuse kohta, et „laste vastu seksuaalkuritegude sooritajad kasutavad kõiki võimalikke tehnoloogiaid ja mõned isegi usuvad, et lapspornograafia tulevik peitub tehisintellekti poolt loodud sisus.

Selliste materjalide loojad kasutavad programmi Stable Diffusion, mis oli mõeldud kunsti ja graafilise disainiga tegelejatele. See programm võimaldab arvutitel täita ülesandeid, mis tavaliselt eeldavad inimeselt intelligentsust. Tehisintellektil põhinev tarkvara võimaldab Stable Diffusioni kasutajatel sõnadega kirjeldada mis tahes pilti, mis seejärel ekraanil kuvatakse. BBCleidis, et programmi kasutatakse ka laste seksuaalsest väärkohtlemisest realistlike piltide loomiseks, sealhulgas luuakse selle programmiga kujutisi imikute ja laste vägistamisest. Internetis laste väärkohtlemise juhtumeid uurivad Briti politseinikud ütlevad, et on selliseid pilte varem kohanud.

Briti vabakutseline ajakirjanik Octavia Sheepshanks on seda probleemi mitu kuud uurinud ja võttis heategevusorganisatsiooni National Society for the Prevention of Cruelty to Children (NSPCC) kaudu ühendust BBCga, et jagada oma uurimise tulemusi. „Pärast seda, kui muutus võimalikuks tehisintellekti abil piltide loomine, on tekkinud lastepornost tõeline üleujutus. Ja see ei puuduta ainult väga noori tüdrukuid, vaid isegi beebisid,“ sõnab Sheepshanks.