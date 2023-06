Võimalik maavälise elu analoog: Mariaani süvikust avastati magnetbakterid

Hüdrotermiliste allikate analüüs, millest magnetbakterid leiti, on kinnitanud, et need bakterid suudavad ellu jääda sügaval ookeani põhjas. Teadlased märgivad, et need mikroorganismid eksisteerivad väga äärmuslikus keskkonnas, mis sarnaneb tingimustega kui Maal alles tekkis elu. „Süvamere hüdrotermilised avad väärivad tähelepanu mitte ainult ainulaadsete mereorganismide elupaigana, vaid ka maaväliste eluvormide elupaiga võimaliku analoogina,“ ütles uuringu kaasautor Yohey Suzuki. „Eelkõige on keskkond, millest bakterid leidsime, väga sarnane sellele, mis võis Marsil eksisteerida, kui seal leidus veel umbes kolm miljardit aastat tagasi vett.“